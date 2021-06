Quotidien, première partie du 3 juin 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 3 juin 2021 : Julien Bellver et Lilia Hassaine reviennent sur la gigantesque panne sur le réseau Orange. Dans son 19h30 Médias, Julien Bellver nous explique l’inquiétude en Nouvelle-Aquitaine sur le front du Covid, l’ouverture du procès de l’affaire Mila et le coup de gueule de la chanteuse Yseult. Le directeur de l’Observatoire de l’opinion de la Fondation Jean Jaurès, Antoine Bristielle est sur le plateau de Quotidien pour parler du sentiment d’insécurité en France. Benjamin Brière est emprisonné en Iran depuis plus d’un an. Le jeune touriste français, arrêté lors d’un voyage, est accusé d’espionnage et de propagande contre le régime. Depuis des mois, sa famille se bat pour le faire libérer. Paul Larrouturou a rencontré sa sœur, Blandine Brière.