Quotidien, première partie du 3 juin 2022

Au sommaire du replay de Quotidien week-end première partie du 3 juin 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le bilan de 100 jours de guerre en Ukraine. Dans son Médiamètre, il tire un premier bilan du nouveau gouvernement. Clément Viktorovitch revient sur le fiasco du Stade de France samedi dernier lors de la finale de la Ligue des Champions. Il s’interroge sur le vocabulaire utilisé par la classe politique pour en parler et nous interroge collectivement sur notre façon de réagir. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à la face sombre de Pablo Picasso grâce au dernier ouvrage de la journaliste Brigitte Benkemoun. Enfin, Maïa Mazaurette revient sur la décriminalisation totale de la prostitution en Belgique et sur les bonnes pratiques à adopter au cinéma pour des scènes de sexe réussies et respectueuses.