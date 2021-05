Quotidien, première partie du 3 mai 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 3 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe les derniers chiffres de l’épidémie, les effets de la vaccination, revient sur le clip déjà très critiqué du gouvernement pour promouvoir le déconfinement, l’alliance polémique entre LR et LREM en région PACA et les espoirs de la Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon. L’alliance LR-LREM en région PACA a beaucoup fait parler d’elle ce week-end. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous explique tout ce qu’il faut comprendre sur la « stratégie du coucou » mise en place par Emmanuel Macron pour les régionales. Le Brésil est-il en train de perdre la bataille du Covid ? Malgré plus de 400 000 morts, le président Jair Bolsonaro continue de minimiser la gravité de la situation. Paul Gasnier a recueilli le témoignage de trois habitants de Sao Paulo. Le réalisateur Jacques Tati débarque sur Netflix. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau dresse le portrait du cinéaste qui a façonné l’imaginaire de plusieurs générations.