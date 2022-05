Quotidien, première partie du 3 mai 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du 3 mai 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le risque de remise en cause du droit à l’avortement aux Etats-Unis, sur la situation en Ukraine et la campagne pour les élections législatives. Dans son Zoom, Lilia Hassaine dresse le portrait-robot du Premier ministre ou de la Première ministre idéale selon le profil des derniers occupants de Matignon. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous explique comment Kim Kardashian a fait sensation à la soirée du MET Gala en réussissant à arracher à son musée la plus célèbre robe de Marilyn Monroe. Enfin, on poursuit notre semaine des inventeurs avec Jason Noblet et son « Grand-Bicoupe ».