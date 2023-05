Quotidien, première partie du 3 mai 2023 avec François Hollande

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 3 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la supposée attaque ukrainienne contre le Kremlin à Moscou. Il débriefe également l’audition de l’ancien Premier ministre François Fillon face à une Commission d’enquête sur les ingérences étrangères, le 1er anniversaire de la NUPES et le conflit entre Léo Messi et le PSG. En plateau, Yann Barthès reçoit l’ancien président de la République, François Hollande, pour décrypter avec lui l’actualité française et internationale.