Quotidien, première partie du 3 mars 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 3 mars 2020. On revient sur la crise du Coronavirus avec Salhia Brakhlia, Yann Barthes, Azzeddine Ahmed-Chaouch et Julien Bellver. Lilia Hassaine nous parle de la situation des migrants en Grèce et Étienne Carbonnier nous débriefe le dernier épisode de « Maman et célèbre ». Coronavirus par-ci, coronavirus par-là. Dans les JT, on a exploré TOUS les angles possibles et imaginables, CNEWS a même voulu nous apprendre à nous laver les mains. On n’est pas loin de plus en pouvoir. La propagation du Coronavirus en France peut-elle perturber les élections municipales des 15 et 22 mars prochain ? Mesures de confinement, interdiction des réunions de plus de 5000 personnes, autant d’obligations prises par l’État qui inquiètent les mairies et leurs candidats. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. La psychose du Coronavirus a gagné les Français : en Île-de-France, de nombreux supermarchés ont été pris d’assaut. Principe de précaution ou panique généralisée ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre des employés d’un supermarché de la région parisienne. Comme la semaine dernière, on se pose la question : qui est en train de transformer la crise du Coronavirus en un business juteux ? Donald Trump, forcément. Le président américain avait réuni à la Maison Blanche 22 professionnels de santé : des médecins, des chercheurs, des épidémiologistes et même des grands patrons de groupes pharmaceutiques. Et il leur a mis la pression pour qu’il trouve un vaccin là, tout de suite. La psychose du Coronavirus a gagné les Français : en Île-de-France, de nombreux supermarchés ont été pris d’assaut. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu sur place pour son Chaouch Express. Comment la presse française traite-t-elle l’épidémie de Coronavirus en France ? Il suffit de faire un tour sur les chaînes d’info en continu pour le constater : la très grosse majorité des antennes est consacrée à la question. Des plus anxiogènes sur CNEWS aux plus factuels sur France info, le sujet a éclipsé le 49.3 et la cérémonie des César. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier débriefe pour nous les derniers épisodes de la nouvelle télé-réalité de TFX : Mamans et célèbres.