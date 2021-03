Quotidien, première partie du 3 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 3 mars : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la possibilité d’un confinement le week-end dans les 20 départements les plus touchés par le virus. Problème : il y a ceux qui sont pour et il y a les autres. Dans son Zoom, Lilia Hassaine réagit à la reconnaissance de l’assassinat d’Ali Boumendjel par Emmanuel Macron et ce qu’elle dit du travail de mémoire entre la France et l’Algérie. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous présente la nouvelle écrivaine dont on va beaucoup parler : Sally Rooney. A 30 ans, cette jeune irlandaise est déjà considérée comme « la première grande écrivaine de la génération millenial ». Florian Philippot a trouvé le moyen de se refaire une santé politique et médiatique : il multiplie les prises de parole via son compte Youtube en utilisant toujours plus de discours radicaux. Et ça marche. On en parle avec Paul Larrouturou. Enfin, Maïa Mazaurette répond aux questions que les enfants et les ados se posent sur le corps, le couple, l’amour et la sexualité.