Quotidien, première partie du 3 mars 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 3 mars 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver retrace le fil de la septième journée d’affrontements en Ukraine, débriefe le coup de fil entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et la situation des prisonniers de guerre. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver revient sur l’unité nationale dans (presque) tous les médias après le discours d’Emmanuel Macron et décrypte comment les candidats tentent de mener leur campagne électorale dans ce contexte international. Comme tous les jeudis, Jules Grandin décrypte l’actualité grâce à ses cartes. Cette semaine, il s’intéresse à l’utilisation de la cartographie dans la propagande. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse aux goûts littéraires de Vladimir Poutine et ce qu’ils disent de lui. Enfin, Maïa Mazaurette nous parle des femmes soldates en Ukraine.