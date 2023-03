Quotidien, première partie du 3 mars 2023 avec Alex Lutz et André Dussollier

Au programme du replay de Quotidien week-end première partie du vendredi 3 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le tour de l’actualité internationale de la semaine. Ambre Chalumeau nous donne ses conseils culture pour le week-end dans sa Brigade et Maïa Mazaurette nous parle de l’étonnant marché des sextoys d’occasion. En plateau, Yann Barthès reçoit le duo Alex Lutz et André Dussollier à l’occasion de la sortie de « En plein feu », un thriller poignant et touchant.