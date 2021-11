Quotidien, première partie du 3 novembre 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mercredi 3 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver nous raconte les adieux d’Emmanuel Macron à Angela Merkel, il décrypte le retour de Sophie Pétronin au Mali, les avancées de la COP26, la suite de la saga de la crise diplomatique entre l’Australie et la France et le succès de Michel Barnier sur France 2. Dans son Zoom, Antoine Bristielle s’intéresse à la définition de l’extrême droite et se demande si les Français sont aussi à l’extrême qu’on le pense. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous présente les lauréats des prix Goncourt et Renaudot cru 2021. Enfin, Maïa Mazaurette explique aux enfants un sujet qui les concerne directement : l’inceste.