Quotidien, première partie du 3 octobre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 3 octobre. On parle de l’attaque au couteau dans la préfecture de police de Paris avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver, mais aussi des photomontages d’Alexandre Benalla avec Valentine Oberti, du classement « Seveso » avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, des conférences de presse lunaires de Donald Trump avec Julien Bellver et on se détend avec les Foufous de l’Assemblée d’Étienne Carbonnier. Un agent administratif de la Préfecture de Police de Paris a attaqué plusieurs de ses collègues à l’arme blanche en début d’après-midi ce jeudi 3 octobre. Salhia Brakhlia fait le point sur les premières informations de l’enquête dans son Moment de vérité. Dès les premières alertes parlant d’une agression au couteau en plein cœur de Paris, les chaînes d’information en continue ont cassé leur grille pour basculer en édition spéciale. CNEWS, BFMTV, France Info et LCI ont suivi les premiers éléments de l’enquête toute l’après-midi. Julien Bellver décrypte un dispositif médias très prudent, une fois n’est pas coutume. Il aura suffi d’une photo pour faire naître une rumeur un peu dingue, mais pas si surprenante : et si Alexandre Benalla, ancien garde du corps/assistant/homme à tout faire d’Emmanuel Macron s’apprêtait à lancer sa candidature à la mairie de Saint-Denis ? On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Depuis l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen, on entend partout le terme « Seveso ». Que signifie ce critère de classement ? Quelles sont les usines Seveso en France ? Azzeddine Ahmed-Chaouch répond à ces questions dans son Chaouch Express. Faut-il arrêter de diffuser en direct les conférences de presse de Donald Trump ? C’est la question que se posent les médias américains devant le nombre toujours plus impressionnant de fake news débitées par le président américain à chaque nouvelle prise de parole. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Comme tous les jeudis dans son Canap, Étienne Carbonnier va faire un tour du côté de l’hémicycle pour voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée.

En savoir plus sur Yann Barthes