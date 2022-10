Quotidien, première partie du 3 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du lundi 3 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les résultats du premier tour de l’élection présidentielle au Brésil, nous donne des nouvelles des manifestations des Iraniennes et de leur écho en France, s’intéresse aux tensions à la NUPES et chez les écolos et débriefe l’allocution 100% web d’Emmanuel Macron. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch analyse le discours violemment anti-Occident de Vladimir Poutine, lequel vient d’officialiser l’annexion de quatre territoires ukrainiens à la Russie. Jérémie Peltier, de la Fondation Jean Jaurès, s’intéresse à l’augmentation du prix du paquet de cigarettes en France et à son impact sur la consommation des Français. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous explique pourquoi la Une du magazine « Le film Français » composée exclusivement d’hommes fait polémique et, surtout, pourquoi elle est passée à côté de ce qui fait le succès du cinéma tricolore. Maïa Mazaurette s’intéresse quant à elle aux avocates, celles qui défendent les hommes accusés de violences sexuelles et sexistes. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier part à la rencontre de ceux qui forment la nouvelle génération des militants anti-IVG en France et fait le point sur l’élection présidentielle au Brésil.