Quotidien, première partie du 3 septembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 3 septembre. Salhia Brakhlia consacre son Moment de vérité à la journée contre les violences faites aux femmes. Elle est allée à la rencontre de femmes victimes de violences dans un centre d’accueil pour recueillir leur témoignage. Dans son Zoom, Valentine Oberti décortique la polémique autour de la nouvelle pub Dior avec Johnny Depp. Yann Barthes nous emmène dans le pays merveilleux des écoles primaires avec des élèves sans filtre face aux personnalités politiques. Azzeddine Ahmed-Chaouch décortique le sens et l’origine du mot « enculé », à l’origine de l’interruption de plusieurs matchs de football dans son Chaouch Express. Dans son 20h Médias, Julien Bellver analyse la guerre commerciale entre la chaîne d’information BFMTV et Orange et Free dans son 20h Médias. Dans son Canap, Étienne Carbonnier se réjouit du retour de l’Amour est dans le pré sur M6 et nous présente son chouchou cette année : il s’appelle Didier et il rape plus vite qu’Eminem.