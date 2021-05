Quotidien, première partie du 30 avril 2021

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 30 avril : à moins d’un an du premier tour de l’élection présidentielle, Salhia Brakhlia fait le point sur les dernières actualités politiques dans sa chronique « 2022, c’est déjà demain ». Elle revient notamment sur la présentation du dernier projet de loi anti-terrorisme du gouvernement et à la fin de la bromance entre Philippe de Villiers et Emmanuel Macron. Dans son Flash Mode, Marc Beauge fait le point sur une actu fashion riche mais pas très chic cette semaine. Dans sa Brigade des Affaires culturelles, Ambre Chalumeau revient aux sources de Johnny Hallyday, pour redécouvrir le chanteur dans ses toutes premières années de carrière et de gloire. Enfin, comme tous les vendredis, Maïa Mazaurette répond à toutes vos questions sur le sexe.