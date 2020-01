Quotidien, première partie du 30 janvier 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 30 janvier 2020. On parle de l’affaire Mila avec Salhia Brakhlia et des sorties privées des présidents avec Lilia Hassaine. On part à Londres avec Paul Gasnier pour suivre le Brexit, Julien Bellver décrypte la polémique après l’annonce des nominations aux César et Etienne Carbonnier va rendre visite aux Foufous de l’Assemblée. La polémique autour de Mila, une adolescente de 16 ans cyberharcelée après avoir vertement critiqué l’Islam est remonté jusqu’à la ministre de la Justice. Alors que de nombreux internautes défendent « le droit au blasphème » en France, Nicole Belloubet a estimé que les propos tenus par la jeune fille étaient « graves » avant de rétropédaler ce jeudi. Mais qu’en dit vraiment la loi ? A-t-on le droit de blasphémer en France ? De critiquer les religions ? On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Avec la propagation du coronavirus, de nombreuses vidéos tournent en masse et en boucle sur les réseaux sociaux. Difficile de faire le tri entre les vidéos fiables, vérifiées et les milliers d’autres vidéos à l’origine inconnue. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Le dîner des organisations arméniennes de France se tenait à Paris mercredi soir en présence d’Anne Hidalgo, de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et d’un parterre de personnalités politiques et publiques. On s’attardera surtout sur les discours de la maire de Paris et de Valérie Pécresse, toutes deux en campagne, toutes deux prêtes à la surenchère. Et sur la présidence de Nikos Aliagas, parfait dans le rôle du chef d’Etat. Brexit J-1. Vendredi à minuit, le Royaume-Uni sortira officiellement de l’union européenne. Le Brexit sera finalement effectif plus de trois ans après le vote des Britanniques et après trois reports consécutifs. Paul Gasnier est à Londres pour suivre la conclusion d’un divorce annoncé. L’académie des César a dévoilé mercredi la liste de nommés cru 2020. Parmi les grands favoris, « La Belle Epoque » de Nicolas Bedos, « Les Misérables » de Ladj Ly, mais surtout « J’accuse », de Roman Polanski, nominé dans 12 catégories. La sortie de « J’accuse » avait été perturbée par une série de boycotts en France, notamment sous l’impulsion des associations féministes qui dénoncent la mise en avant des œuvres de Roman Polanski, accusé de viols sur mineur. Après l’annonce des nominés, la Secrétaire d’Etat à l’égalité femmes-hommes a estimé que le cinéma français n’a pas terminé « sa révolution » post MeToo. Même Florence Foresti, maîtresse de cérémonie cette année, n’a pas su rester de marbre. On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui c’est jeudi ! Comme tous les jeudis, Etienne Carbonnier va faire un tour du côté de l’hémicycle voir comment se portent nos petits Foufous de l’Assemblée. Et une fois encore, on n’a pas été déçus.

