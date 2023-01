Quotidien, première partie du 30 janvier 2023 avec Céline Bracq, Frédéric Davi et Adélaïde Zulfikarpasic

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 30 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la réforme des retraites à J-1 de la seconde journée de mobilisation. Il s’intéresse à la prise de parole de l’ancienne ministre Marisol Touraine, pas tendre avec le gouvernement, aux propos du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et au retour de Jean-Luc Mélenchon. En plateau, Yann Barthès reçoit les patrons des instituts de sondage français : Céline Brac d’Odoxa, Adélaïde Zulfikarpasic de BVA et Frédéric Dabi de l’IFOP. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch analyse le changement de rhétorique du gouvernement sur la réforme des retraites et Ambre Chalumeau nous parle de la série télé qui fait criser les stars dans sa Brigade.