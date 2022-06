Quotidien, première partie du 30 mai 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 30 mai 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les débordements au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool. Il fait également le point sur la guerre en Ukraine et la mort d’un journaliste français, le huitième reporter tué sur le terrain depuis le début de l’invasion russe. Dans son Com’ 2022, Julien Bellver décrypte la première journée de campagne officielle pour les élections législatives et la guéguerre entre le Rassemblement national et Reconquête. Il revient également sur les affaires Taha Bouhafs et Damien Abad. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la façon dont les médias décrivent les débordements causés par des « jeunes » lors de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France samedi soir. Azzeddine Ahmed-Chaouch a suivi la réunion de crise organisée au ministère des Sports entre Gérald Darmanin, les dirigeants de l’UEFA et le préfet de police de Paris Didier Lallement. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous éclaire sur les soupçons qui pèsent sur les collections égyptiennes de plusieurs musées du monde, notamment le Louvre Abu Dhabi.