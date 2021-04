Quotidien, première partie du 30 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 30 mars 2021 : Emmanuel Macron joue avec les nerfs des Français, et ça en agace plus d’un. On en parle avec Julien Bellver dans son 19h30 Médias et avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Julien Bellver analyse aussi à quoi pourrait ressembler l’été 2021, remet la palme du lèche-bottes à Jean-Michel Blanquer et débriefe le premier jour du procès de Derek Chauvin, accusé d’être le responsable de la mort de George Floyd. Depuis plusieurs jours, le gouvernement multiplie les attaques contre la mairie de Strasbourg après la décision du conseil municipal d’accorder une subvention à la construction d’une mosquée.