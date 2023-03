Quotidien, première partie du 30 mars 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 30 mars 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le délai d’intervention des secours lors de la manifestation à Sainte-Soline. Il s’intéresse également aux contre-vérités de Gérald Darmanin, à l’accueil glacial réservé à Emmanuel Macron à Savines-le-Lac, et à la réunion entre Elisabeth Borne et les syndicats prévue prochainement. Yann Barthès débriefe la visite de Charles III et Camilla en Allemagne. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit l’acteur Tahar Rahim, pour la sortie d’“Extrapolations”, la série événement sur Apple TV+ au casting cinq étoiles. Maïa Mazaurette s’intéresse à Midjourney, l’intelligence artificielle qui génère de fausses images. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de la climate fiction, ce genre artistique qui nous éclaire sur l’impact de la crise climatique.