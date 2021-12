Quotidien, première partie du 30 novembre 2021

Au sommaire de la première partie de Quotidien du mardi 30 novembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la panthéonisation de Joséphine Baker, la déclaration de candidature d’Éric Zemmour, nous donne les dernières informations sur le variant Omicron et fait le point sur la campagne des Républicains à quelques jours de leur Congrès. Dans son Zoom, Lilia Hassaine analyse les références citées par Éric Zemmour dans son clip de campagne. Des références à Johnny Hallyday, Barbara, Charles Aznavour, des références qui claquent donc, mais qui ne sont pas tout en fait en accord avec le discours du polémiste. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse au dernier film de Jane Campion, « The power of the dog », un film qui remet le western à l’affiche et le fait rentrer dans le 21ème siècle tout en conservant les codes qui ont fait le succès du genre.