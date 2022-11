En savoir plus sur Estelle Denis

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 30 novembre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver nous donne le programme de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron à Washington, il revient sur le match France-Tunisie et sur la rencontre Iran-Etats-Unis. En plateau, Yann Barthès reçoit les deux têtes d’affiche de RMC, Apolline de Malherbe et Estelle Denis. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte le bad buzz autour du jeu « Antifa » vendu par la Fnac et Maïa Mazaurette débriefe la remise des prix « ça va bien se passer » qui récompense les perles du sexisme en politique.