Quotidien, première partie du 30 septembre 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 30 septembre : Julien Bellver revient sur la détonation entendue partout en Île-de-France ce mercredi matin, il fait le point sur le possible reconfinement de la France et débriefe le débat Trump vs Biden ; Lilia Hassaine décrypte le discours radical tenu par le philosophe Geoffroy de Lagasnerie ce matin sur France Inter ; Paul Larrouturou part à l’Assemblée nationale pour s’assurer que l’hémicycle ne (re)deviendra pas un cluster ; Ambre Chalumeau nous explique tout ce qu’il faut savoir sur la polémique autour du livre « Yoga » d’Emmanuel Carrère et Maïa Mazaurette met le holà à tous les sondages qui sortent partout, sur tout et n’importe quoi, surtout sur ce qui ne devrait même pas faire débat.