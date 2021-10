Quotidien, première partie du 30 septembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du jeudi 30 septembre 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le verdict du procès Bygmalion et la condamnation de Nicolas Sarkozy, sur le déficit de popularité d’Anne Hidalgo dans la course à la présidentielle, sur les accusations de viol qui collent à la peau de Nicolas Hulot et à la levée de tutelle de Britney Spears. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle décrypte les envies de « démocratie directe » des Français. À quoi ça sert, pourquoi les Français la réclament-t-ils ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau fête les 100 ans du magazine Vogue Paris. Cent ans de mode, bien sûr, mais aussi cent ans de culture, d’art et de grands noms. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse au volet présidentiel des débats sur le corps, le genre, l’égalité et le sexe et rappelle à Éric Zemmour que prôner la tolérance n’est pas faire de la propagande.