Quotidien, première partie du 31 août 2022

Au programme de Quotidien première partie du mercredi 31 août : Julien Bellver retrace l’histoire de l’affaire de l’imam Hassan Iquioussen, en fuite après avoir été menacé d’expulsion. Il revient également sur les hommages rendus à Mikhaïl Gorbatchev et sur le buzz de Sandrine Rousseau qui a mis le barbecue au centre du débat politique. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte la rhétorique de Mathias Pogba. Le footballeur a publié une nouvelle vidéo de menaces à l’encontre de son frère, Paul Pogba. Ambre Chalumeau nous fait la liste des sorties ciné de la semaine et nous donne ses favoris tandis que Maïa Mazaurette s’attaque à l’épineux problème des cheveux blancs qui ne devrait pas en être un. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier prend des nouvelles de ce qu’il reste du Parti socialiste, s’inquiète des difficultés de recrutement du prochain patron d’EDF et s’intéresse à la favorite au poste de Première ministre en Italie, la candidate d’extrême droite Giorgia Meloni.