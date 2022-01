Quotidien, première partie du 31 janvier 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 31 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver décrypte les résultats de la primaire populaire de la gauche, débriefe les dernières infos sur l’épidémie de Covid en France et en Europe et la com’ de Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à l’ouverture du procès de Nordahl Lelandais, accusé du meurtre de la petite Maëlys. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau revient sur les débats autour des travaux de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris.