Quotidien, première partie du 31 janvier 2023 avec Soazig Quéméner, Etienne Gernelle et Pierre Jacquemain

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 31 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la seconde journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il s’intéresse également aux emplois du temps d’Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, aux députés en charge d’étudier les amendements de la réforme avant sa présentation à l’Assemblée et à une menace brandit – une nouvelle fois – par le président. En plateau, Yann Barthès reçoit le directeur du Point, Etienne Gernelle, la cheffe du service politique de Marianne Soazig Quéméner et le rédacteur en chef de Politis, Pierre Jacquemain pour débriefer la seconde journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte les meilleurs slogans de manif de la journée et Maïa Mazaurette pointe les limites des systèmes de prévention contre le harcèlement scolaire.