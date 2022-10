Quotidien, première partie du 31 octobre 2022

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du lundi 31 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la victoire de Lula au Brésil, il s’intéresse aux sujets des mégabassines en France et fait le point sur la guerre en Ukraine. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décortique la sémantique autour du terme “écoterrorisme” brandit par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, suite aux manifestations contre les mégabassines dans les Deux-Sèvres. Maïa Mazaurette revient quant à elle sur le drame survenu à Séoul, où 153 personnes ont trouvé la mort pendant un mouvement de foule. Parmi les victimes, une large majorité de femmes, comme souvent lors de ce type de catastrophe. Maïa Mazaurette nous explique pourquoi. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse quant à elle aux costumes d’Halloween qui ont la cote cette année et dont on se serait bien passé. Enfin, dans son 20h15 Express, Paul Gasnier débriefe le week-end électoral au Brésil qui a signé le retour de Lula au pouvoir, tandis que Sophie Dupont revient sur les derniers 49-3 d’Elisabeth Borne.