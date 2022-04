Quotidien, première partie du 4 avril 2022

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 4 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le massacre de Boutcha, en Ukraine, mis à la Une de tous les médias du monde. Il s’intéresse également à la dernière ligne droite avant le premier tour de l’élection présidentielle. Dans son Zoom, Lilia Hassaine nous éclaire sur les notions de « génocide » et de « crimes de guerre » dont on entend beaucoup parler depuis 48h et la diffusion des images du massacre de Boutcha. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau fait un tour d’horizon des programmes culturels des candidats à l’élection présidentielle. Enfin, Paul Gasnier débriefe le dernier meeting d’Anne Hidalgo.