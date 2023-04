Quotidien, première partie du 4 avril 2023 avec Jean-Louis Debré

Au sommaire de Quotidien première partie du mardi 4 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur la comparution de Donald Trump et sur les tensions au sein de la NUPES. En plateau, Yann Barthès reçoit l’ancien patron du Conseil constitutionnel, ancien ministre de l’Intérieur et ancien président de l’Assemblée, Jean-Louis Debré. Maïa Mazaurette s’intéresse de son côté à la comparution de Donald Trump et aux traditionnels « mugshot » et « perp walk » auxquels il devrait se plier.