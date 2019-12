Quotidien, première partie du 4 décembre 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 4 décembre. On parle de la candidature de Patrick Balkany avec Salhia Brakhlia, de //// avec Valentine Oberti. Azzeddine Ahmed-Chaouch continue sa semaine spéciale Retraites et Julien Bellver décrypte les couacs de la presse face à la réforme des retraites. Pour finir, Étienne Carbonnier plonge dans l’esprit de Noël de TF1. Scène surréaliste lundi soir au cours du conseil municipal de Levallois-Perret : depuis sa cellule de la prison de la Santé, Patrick Balkany a annoncé à ses administrés sa candidature à sa réélection. Et d'ailleurs, il ne se prive pas de passer nombre de petits coups de fil à ses proches et aux habitants de Levallois-Perret, même depuis la prison. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Donald Trump tenait une conférence de presse à l’occasion du sommet de l’OTAN à Londres. A la toute fin de sa conférence, un journaliste lui pose la question qui fâche sur ses liens avec le prince Andrew, mis en cause dans l’affaire Epstein. Et Donald Trump s’est perdu dans un vilain mensonge. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. Azzeddine Ahmed-Chaouch continue sa semaine spécial retraite en s’intéressant à ceux qui pour l’instant n’y pensent pas, mais qui seront impactés par la réforme du gouvernement : les enfants. C’est son Chaouch Express. La réforme des retraites est… compliquée. Tellement que tout le monde s’y perd : l’opposition, les syndicats et même les médias. Julien Bellver passe en revue les couacs de la presse sur la réforme dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier cède à la magie de Noël grâce aux téléfilms de TF1.

