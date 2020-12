Quotidien, première partie du 4 décembre 2020

Retrouvez l’intégrale du replay de la première partie de Quotidien du 4 décembre 2020: Salhia Brakhlia fait le point sur l’actualité politique de la semaine et sur les ambitions de Xavier Bertrand pour 2022. Sophie Dupont recueille le témoignage de femmes victimes de violences – qui ont explosé depuis le début de l’année, en raison notamment des deux confinements – et enquête dans un centre d’appel en aide aux victimes. Denis Brogniart est sur le plateau de Quotidien pour faire le bilan de la 21ème saison de Koh Lanta à quelques heures de la finale. Et on fait une pause musicale avec Calogero qui interprète « Celui d’en bas », issu de son nouvel album « Centre-ville » sur la scène de Quotidien.