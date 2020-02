Quotidien, première partie du 4 février 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 4 février 2020. On parle de la visite de Christophe Castaner en banlieue avec Salhia Brakhlia, de la visite d’Emmanuel Macron en Pologne avec Lilia Hassaine, du discours larmoyant de Jean-Luc Mélenchon avec Yann Barthes, des actions des avocats avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, du fiasco du caucus de l’Iowa avec Julien Bellver et Étienne Carbonnier nous débriefe le dernier numéro de Secrets d’Histoire. Le ministre de l'Intérieur était en déplacement à Saint-Denis ce mardi, à quelques mètres d'une école primaire connue pour être un point de rassemblement des ventes de stupéfiants dans le quartier. Interpellé sur le sujet, Christophe Castaner assure que les forces de l'ordre ont fait le nécessaire. Ce n'est pas l'avis des parents d'élèves mobilisés depuis des mois. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Emmanuel Macron était en visite de deux jours en Pologne en ce début de semaine où il a rencontré son homologue, le président Andrezj Duda. Le chef d’État polonais a offert deux livres au président en gage d’amitié. Un choix qui ne laisse rien au hasard comme l’explique Lilia Hassaine dans son Zoom. Jean-Luc Mélenchon tenait un meeting à Lille cette semaine aux côtés d’Adrien Quatennens. Sur scène, le patron de LFI a tenu un discours larmoyant qu’on a pu regarder qu’avec un gros stock de mouchoirs. Les images des avocats brûlant de vieux codes civils ont fait le tour des réseaux sociaux et des médias, avec des réactions pour le moins mitigées. Brûler un livre, le symbole est fort mais faut-il pour autant le condamner ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré le philosophe Raphaël Enthoven qui n’hésite pas à faire le parrallèle avec l’Allemagne nazie, mais aussi les avocats à l’origine de cette action. On en parle dans son Chaouch Express. Julien Bellver en parlait: le Caucus de l’Iowa, véritable point de lancement de la primaire démocrate aux États-Unis se tenait lundi soir aux États-Unis. Alors qu’il devait permettre à un candidat de se démarquer, le scrutin a été essentiellement marqué par une série de cafouillages sans précédent. Un coup dur pour les démocrates qui ne pouvaient pas plus mal commencer leur primaire. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier a regardé l’émission de Stéphane Bern, « Secrets d’Histoire », une nouvelle fois pleine de surprises qu’on n’attendait pas, mais alors pas du tout.

