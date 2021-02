Quotidien, première partie du 4 février 2021

En savoir plus sur Yann Barthes

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du 4 février 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse au « tourisme vaccinal » qui séduit de plus en plus d’adeptes et de pays soucieux de faire revenir les touristes. Il revient également sur les révélations du monde sur l’affaire Richard Berry et la situation des pro-Navalny arrêtés en Russie. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur le départ surprise de Jeff Bezos. Après 27 ans à la tête d’Amazon, il vient d’annoncer qu’il quittait ses fonctions de CEO pour laisser la place à Andy Jassy. Un départ surprise, mais stratégique au moment où Jeff Bezos est de plus en plus critiqué. Dans sa Brigade des affaires culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse à un autre héros remis au goût du jour : David Copperfield. Après le succès de Lupin sur Netflix, Amazon Prime se lance lui aussi dans l’adaptation sur petit écran des histoires de l’un des plus grands succès de la littérature. Pour contrôler le niveau de l’épidémie dans le pays, le gouvernement s’appuie de plus en plus sur les eaux usées. En mesurant le taux de Covid dans les eaux que nous rejetons tous, chaque jour, on peut en effet avoir une indication très précise de la reprise ou de la baisse des contaminations. Sophie Dupont est allée voir comment ça marche dans une station d’épuration à Saint-Thibault des Vignes, en Seine et Marne.