Quotidien, première partie du 4 février 2022 avec Sophie Pedder

Au programme du replay de Quotidien week-end du vendredi 4 février : comme tous les vendredis, Julien Bellver fait le point sur la campagne présidentielle dans son Médiamètre. Cette semaine, il s’entoure de Marion Mourgue du Figaro, Sarah Paillou du JDD et Hadrien Bect de FranceInfo. Dans son MapMédias, il s’intéresse à la polémique déclenchée par les propos de Whoopi Goldberg, au « Motus » version américaine qui cartonne et à la victoire des socialistes au Portugal. En plateau, Yann Barthès reçoit la cheffe du bureau parisien de « The Economist », la journaliste Sophie Pedder. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous conseille de lire « Connemara », le nouveau roman de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse aux clichés qui entourent encore la sexualité des femmes en 2022.