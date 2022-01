Quotidien, première partie du 4 janvier 2022

Au programme du replay de la première partie de Quotidien du mardi 4 janvier 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le coup de théâtre parlementaire de la nuit dernière, sur l’explosion du nombre de cas de Covid ces dernières 24h, sur la mort des frères Bogdanoff, la stratégie d’Éric Zemmour pour séduire l’électorat féminin et la gentillesse peu commune de Pascal Praud sur CNEWS. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à ceux qui assument de ne pas être qualifiés pour parler du Covid sans pour autant s’empêcher de dire tout et n’importe quoi. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse au phénomène de la rentrée sur Netflix : le film événement « Don’t look up ».