Quotidien, première partie du 4 janvier 2023 avec Richard Malka

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du mercredi 4 janvier 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver s’intéresse à la rumeur d’un retour des gilets jaunes. Rumeur, surtout, propagée par les médias, CNEWS en tête. Il s’intéresse également à la déroute du parti Républicain qui doit reprendre la présidence de la Chambre des représentants aux Etats-Unis, mais qui peine à trouver le candidat adéquat. Enfin, il fait le point sur la crise à la France insoumise. Yann Barthès reçoit l’avocat Richard Malka à l’occasion de la publication de sa plaidoirie lors du procès en appel des attentats de janvier 2015, au cours desquels plusieurs journalistes et dessinateurs de Charlie Hebdo avaient trouvé la mort. Clément Viktorovitch s’intéresse quant à lui à l’initiative du maire de Pantin de rebaptiser sa ville « Pantine » pendant un an afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, Ambre Chalumeau dresse une liste des actus culturelles du jour, avec au programme : un scandale musical, un livre de voix fortes et une BD immanquable.