Quotidien, première partie du 4 juin 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 4 juin 2020. On parle de la situation aux Etats-Unis avec Paul Gasnier et de l’impact du télétravail sur notre santé mentale avec Azzeddine Ahmed-Chaouch. Ça fait des semaines qu’on n’avait pas pris des nouvelles de celui qui finit sa carrière politique comme influenceur des maisons de retraite : Papi Facho. A Minneapolis, où est mort George Floyd au cours d’une interpellation, les manifestations se poursuivent tous les jours. A l’université et partout dans les rues, le racisme est le sujet qui agite la ville. Pendant le confinement, 24% des salariés ont fait du télétravail en France. Pour une majorité d’entre eux, le télétravail est encore la norme malgré le déconfinement. Avec quelles conséquences à long terme ? Le télétravail rend-il fou ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express.