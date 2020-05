Quotidien, première partie du 4 mai 2020

En savoir plus sur Yann Barthes

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 4 mai 2020. On fait le point sur le déconfinement avec Salhia Brakhlia et Julien Bellver. Lilia Hassaine nous parle du « protocole sanitaire » mis en place par le gouvernement pour la réouverture des écoles, Paul Larrouturou s’intéresse à la collapsologie d’Edouard Philippe et Paul Gasnier continue son roadtrip dans la France confinée en Haute-Savoie. La France se déconfinera-t-elle le 11 mai ? Annoncée par Emmanuel Macron le 13 avril dernier, la date du 11 mai devient de plus en plus hypothétique. Dans Le Parisien ce week-end, le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé que le confinement « pourrait » se poursuivre au-delà du 11 mai dans de nombreux départements. Concrètement, on en est où aujourd’hui, du plan de déconfinement ? On fait le point avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Les écoles maternelles, primaires et les collèges doivent rouvrir leurs portes à partir du 11 mai prochain. Partout en France, là où les maires et les directeurs d’établissements ont accepté de rouvrir les portes des écoles, on tente d’organiser le retour des élèves. Pour eux, le gouvernement a mis en place un « protocole sanitaire », un rapport de 54 pages de règlement sur ce qu’il faut et ne faut pas faire avant d’accueillir de nouveau les élèves. Un pavé, donc, qui a provoqué la colère des maires. Lilia Hassaine nous en parle dans son Zoom. Paul Gasnier et Paul Bouffard continuent leur roadtrip dans la France confinée. Après avoir rencontré des ostréiculteurs, des maraîchers, mais aussi le monde de la culture privé de festival de Cannes, ils sont ce lundi à Samoens, en Haute-Savoie. Pendant son discours au Sénat ce lundi, Edouard Philippe a une nouvelle fois et à plusieurs reprises utilisé le terme d’ « écroulement » du pays s’il ne reprenait pas très vite un rythme plus normal. Pourquoi le choix de ce terme semble-t-il si important pour le Premier ministre ? Prisé des collapsologues, qui prédisent un avenir assez lugubre dans les 10 prochaines années, ce terme fait des émules. Jusqu’à Matignon ?