Quotidien, première partie du 4 mai 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 4 mai 2021 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur la campagne de vaccination française et s’intéresse à la possibilité d’arrêter les gestes barrières. Il décrypte aussi un petit tremblement de terre dans le monde des médias : pour la première fois, la chaîne CNEWS devance BFMTV. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur la présence d’Emmanuel Macron aux commémorations de la mort de Napoléon. Une présence controversée qui va obliger le chef de l’Etat à un numéro d’équilibriste qui inquiète les membres du gouvernement. L’Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi « Climat et Résilience » ce mardi. Une loi jugée trop peu ambitieuse par de nombreux militants écologistes, parmi lesquels les membres d’Extinction Rebellion. Ils s’étaient donné rendez-vous devant les grilles de l’Assemblée nationale pour se faire entendre. Paul Gasnier y était. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau s’intéresse à la publication du tout dernier Larousse, édition 2022, véritable témoin des évolutions de notre langage et donc de notre société. Enfin, comme tous les mardis, Maïa Mazaurette répond à toutes les questions que se posent les couples.