Quotidien, première partie du 4 mai 2023

Au sommaire du replay de Quotidien première partie du jeudi 4 mai 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur l’escalade entre l’Ukraine et la Russie suite à l’attaque de drone au Kremlin, sur le déplacement d’Emmanuel Macron à Saintes et sur le second rejet du référendum d’initiative partagée par le Conseil constitutionnel. Yann Barthès débriefe la visite d’Emmanuel Macron à Saintes. En plateau et tout au long de l’émission, Yann Barthès reçoit les experts en relations internationales Pierre Servent et Frédéric Encel pour décrypter l’escalade entre la Russie et l’Ukraine.