Quotidien, première partie du 4 mars 2020

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 4 mars 2020. On part à Lesbos avec les équipes de Salhia Brakhlia pour suivre l’arrivée des migrants sur l’île grecque, Lilia Hassaine nous parle de sexisme dans la télé-réalité, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse au nouveau succès du célèbre livre d’Albert Camus, « La peste », Julien Bellver décrypte la petite blague made in France qui a énervé les Italiens et Étienne Carbonnier débriefe la suite des aventures de Pékin Express. La reprise des affrontements à Idlib, en Syrie, a amené plus de 22 000 réfugiés à quitter le pays. En 4 jours, près de 1300 personnes ont rejoint les îles grecques de Kos, Leros, Samos, Chios et Lesbos. Sur place, la tension est palpable entre les associations et ONG qui viennent en aide aux réfugiés et une partie de la population, devenue franchement hostile aux nouveaux arrivants. Baptiste Bril et Clément Duché se sont rendus sur l’île de Lesbos, ils témoignent de la situation sur place pour le Moment de vérité de Salhia Brakhlia. Le Haut conseil à l’égalité femme-homme a rendu un rapport acide contre la télé-réalité Made in France. Les rapporteurs jugent que des programmes comme Koh-Lanta, les Marseillais ou les Anges de la télé-réalité véhiculent de nombreux stéréotypes sexistes et encouragent donc les jeunes, public majoritaire de ces programmes, à les reproduire. On en parle avec Lilia Hassaine dans son Zoom. Au début, on voulait faire un Top 3 des phrases les plus stupides entendues à propos du Coronavirus. Puis, on s’est vite rendus compte que ça tiendrait pas dans un Top 3, pas plus que dans un Top 10. Du coup, on a décidé de tout vous montrer, parce que visiblement, avec cette épidémie, on devient tous un peu... stupides. C’est une des conséquences inattendues de l’épidémie de Coronavirus en France : le célèbre roman d’Albert Camus, « La peste », fait de nouveau un carton en librairie. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu en savoir plus dans son Chaouch Express. En pleine épidémie de Coronavirus, les Italiens auraient-ils perdu leur sens de l’humour ? En tout cas, ils n’ont visiblement pas apprécié le sketch de Groland et de leur « Corona pizza ». On en parle avec Julien Bellver dans son 20h Médias. Aujourd’hui dans son Canap, Etienne Carbonnier débriefe le deuxième épisode des aventuriers de Pékin Express sur M6.