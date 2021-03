Quotidien, première partie du 4 mars 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 4 mars 2021 : la nouvelle fusée Space X d’Elon Musk s’est encore crashée, Julien Bellver décrypte la « positive attitude » d’Emmanuel Macron, mais aussi la grosse crise entre Meghan Markle, le prince Harry et la famille royale britannique ainsi que l’arrestation controversée du rappeur espagnol Pablo Hasél. Tout ça, c’est dans son 19h30 Médias. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse aux preuves retenues contre Nicolas Sarkozy dans l’affaire dite des écoutes. L’ancien président assure que le jugement ne fait jamais mention d’une quelconque « preuve » : Lilia a lu les 254 pages du jugement publiées par Mediapart, pour en avoir le cœur net. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous parle du photographe Jean-Henri Lartigue, mis à l’honneur dans le numéro des « 100 photos pour la liberté de la presse » publié par Reporters sans frontière. Alexeï Navalny sera prochainement incarcéré dans l’une des colonies pénitentiaires les plus redoutées de Russie. Au même moment, dans le pays, certains rendent hommage à Boris Nemtsov, ancien vice-président de Boris Eltsine et mentor d’Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine jusqu’à son assassinat en 2015.