Quotidien, première partie du 4 novembre 2019

Retrouvez l’intégralité de la première partie de Quotidien du 4 novembre. On retourne rue d’Aubagne à Marseille avec Salhia Brakhlia, on parle de Donald Trump avec Valentine Oberti, Azzeddine Ahmed-Chaouch nous emmène à la remise du prix Goncourt, Julien Bellver décrypte l’interview polémique d’Emmanuel Macron à Valeurs actuelles et Étienne Carbonnier débriefe la suite de « Retour à l’instinct primaire ». Le 5 novembre 2018, deux immeubles insalubres de la rue d’Aubagne s’effondre, faisant huit victimes. Ce drame a mis en lumière les conditions de logement de nombreux habitants, dans cette rue de Marseille, mais ailleurs dans la cité phocéenne et dans le reste de la France. Un an après, les équipes de Quotidien sont retournés sur place, à Marseille, pour suivre les habitants de la rue d’Aubagne et voir où en sont les promesses. On en parle avec Salhia Brakhlia dans son Moment de vérité. Depuis le lancement d’une procédure de destitution, Donald Trump est chahuté à chacun de ses déplacements. Hué lors d’un match de baseball la semaine dernière, il a de nouvelles fois subi de plein fouet la colère des supporters du Madison Square Garden – et des manifestants massés à l’extérieur. Un « retour à la réalité » pour les médias américains. On en parle avec Valentine Oberti dans son Zoom. C’est l’évènement littéraire de l’année : la remise du prix Goncourt a eu lieu ce lundi 4 novembre à Paris. L’écrivain Jean-Paul Dubois remporte le 117e prix Goncourt avec son livre « Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon ». Azzeddine Ahmed-Chaouch était sur place à l’annonce du résultat. C’est son Chaouch Express. Douze pages d’interview, de nombreux thèmes abordés, mais ce qui surprend surtout ce n’est pas le fond, mais la forme. Emmanuel Macron a-t-il commis une faute en accordant une interview-fleuve au magazine d’extrême-droite Valeurs actuelles ? Depuis la parution de l’entretien, les critiques pleuvent contre le chef de l’État. On en parle avec Julien Bellver. Aujourd’hui dans son Canap, Étienne Carbonnier nous débriefe le Koh-Lanta des gens tout nus, « Retour à l’instinct primaire » sur RMC.

