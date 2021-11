Quotidien, première partie du 4 novembre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 4 novembre 2021 : Julien Bellver nous donne des nouvelles du Covid qui repart en Europe, du bilan carbone pas très flatteur des dirigeants internationaux à la COP26, de la réponse de Sophie Pétronin à Gabriel Attal, de la com’ de Xavier Bertrand, du retour au bercail d’Éric Zemmour et de l’égo d’Emmanuel Macron. Dans son Zoom 2022, Antoine Bristielle s’intéresse aux personnalités politiques qui investissent les réseaux sociaux. S’ils sont de plus en plus nombreux à s’y mettre, avec plus ou moins de talent, est-ce vraiment payant électoralement parlant ? Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau nous parle de l’une des photographes les plus célèbres du XXème siècle, Vivian Maier, devenue une référence malgré elle. Enfin, Maïa Mazaurette s’intéresse à la politique et à la place des femmes dans les campagnes électorales.