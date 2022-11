Quotidien, première partie du 4 novembre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du vendredi 4 novembre 2022 : Julien Bellver consacre son 19h30 Médias à la fracture des Etats-Unis à quelques jours des élections de mi-mandat. Puis, il fait le portrait de Rushi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique. Et il explique que la récente victoire de Lula à la présidentielle au Brésil pourrait redonner de l’espoir à Jean-Luc Mélenchon. La bonne nouvelle du 19h30 Médias est que Tokyo reconnaît désormais les unions de même sexe. Yann Barthès reçoit les co-leaders du groupe de rock français La Femme, Sacha Got et Marlon Magnée pour présenter leur nouvel album “Teatro lucido”. Dans son DéZoom, Arthur Genre s’interroge sur le réel impact des COPs, les conférences des parties, censées apporter des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Ambre Chalumeau nous recommande dans La Brigade spéciale du week-end, un livre sur les coulisses de McDonald, un podcast sur l’histoire de Radio Nova et des films qui alertent sur l’urgence climatique. Dans la Zone Mazaurette, Maïa Mazaurette rétablit la vérité sur le nombre de terminaisons nerveuses du clitoris et analyse un documentaire sur taille des pénis comme source de discrimination. Anne Depétrini s’est faite peur toute la semaine et se demande pourquoi nous sommes tant fascinés par l’horreur. Pour le 20h15 Express, Sophie Dupont, Julia Denis, Héloïse Grégoire et Arthur Desprès se sont rendus chez des restaurateurs pour connaître leur point de vue sur le titre de séjour spécial pour les “métiers en tension” que prévoit le projet de loi “immigration”. Et Héloise Grégoire et Paul Moisson ont suivi la députée Sandrine Rousseau lors d’action du collectif “Dernière Rénovation” devant l’Assemblée nationale.