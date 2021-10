Quotidien, première partie du 4 octobre 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du lundi 4 octobre : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur les hommages rendus à Bernard Tapie ce week-end, sur le mauvais mood de Xavier Bertrand, sur le lancement de campagne un poil trop ambitieux de Nicolas Dupont-Aignan, sur l’opération racolage d’Édouard Philippe et la visite d’Éric Zemmour à Lille. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur la rivalité entre Bernard Tapie et l’ennemi de sa vie : Jean-Marie Le Pen et l’extrême droite. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau s’intéresse à Bernard Tapie version culture. L’homme d’affaires était aussi un chanteur aux ambitions déçues, un collectionneur d’art – de faux surtout – et une inspiration pour rappeurs.