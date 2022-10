Quotidien, première partie du 4 octobre 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 4 octobre 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver débriefe la rentrée des députés, revient sur les affaires Dupond-Moretti et Kohler, décrypte la première interview de Julien Bayou depuis les accusations de violences psychologiques contre lui et l’indignation à géométrie variable de la mairie de Paris. Dans son Zoom, Clément Viktorovitch décrypte les prises de parole des membres du gouvernement interrogés sur les embarrassantes affaires Eric Dupond-Moretti et Alexis Kohler, tous deux accusés de prise illégale d’intérêt. Pour comprendre la situation en Iran, Yann Barthès reçoit trois Iraniennes, Ava, Chowra et Saghar. Dans son 20h15 Express, Paul Gasnier revient sur le retour à l’Assemblée de Julien Bayou, le procès des harceleurs du chanteur Eddy de Pretto et sur le bilan carbone de la Fashion Week parisienne.