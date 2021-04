Quotidien, première partie du 5 avril 2021

Au sommaire du replay de la première partie de Quotidien du 5 avril 2021 : Julien Bellver s’intéresse à la malédiction du vaccin AstraZeneca qui ne trouve plus preneur, à la grosse polémique autour des dîners clandestins organisés pour de grandes personnalités du monde des affaires ou du monde politique et au traitement médiatique de l’affaire Bernard et Dominique Tapie, violentés lors du cambriolage de leur maison ce week-end. Tout ça, c’est dans son 19h30 Médias du 5 avril. Dans son Zoom, Lilia Hassaine revient sur une autre polémique : celle déclenchée par la maire EELV de Poitiers qui veut couper les subventions aux aéroclubs qu’elle juge trop polluants. Azzeddine Ahmed-Chaouch revient sur l’affaire qui scandalise l’Algérie depuis ce week-end : Saïd Chetouane, un jeune manifestant de 15 ans, accuse la police d’Alger de tortures et d’agressions sexuelles. Azzeddine a pu le contacter ce lundi. Dans sa Brigade des Affaires Culturelles, Ambre Chalumeau nous fait découvrir l’autobiographie de Sharon Stone, « La beauté de vivre deux fois ». Un récit authentique et personnel qui lève le voile sur les coulisses du monde glamour des tapis rouges.