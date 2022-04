Quotidien, première partie du 5 avril 2022

Au programme du replay de Quotidien première partie du mardi 5 avril 2022 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver revient sur le fait divers qui bouscule la campagne présidentielle à six jours du premier tour, la mort de Jérémy Cohen, heurté par un tramway alors qu’il cherchait à fuir ses agresseurs. Il revient également sur les retombées de la découverte du massacre de Boutcha, en Ukraine, et sur les arguments de la propagande russe pour disculper l’armée de Vladimir Poutine. Enfin, dans son Com’ 2022, Julien Bellver s’intéresse au refus de Marine Le Pen et d’Emmanuel Macron de se rendre sur le plateau d’Anne-Sophie Lapix. Dans son Zoom, Lilia Hassaine s’intéresse à la stratégie d’Emmanuel Macron pour battre l’extrême droite au second tour. Extrême droite qu’il a lui-même participé à faire gagner en popularité. Dans sa Brigade, Ambre Chalumeau dresse le portrait d’une icone du journalisme et du féminisme, Gloria Steinem.