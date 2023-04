Quotidien, première partie du 5 avril 2023 avec Raphaël Glucksmann

Au programme du replay de Quotidien première partie du mercredi 5 avril 2023 : dans son 19h30 Médias, Julien Bellver fait le point sur le sondage édifiant signé Elabe pour BFMTV qui place Marine Le Pen largement en tête face à Emmanuel Macron dans une possible nouvelle élection présidentielle. Il débriefe également la rencontre entre Elisabeth Borne et l’intersyndicale à Matignon ce mercredi et revient sur l’inculpation de Donald Trump à New York. En plateau, Yann Barthès reçoit l’eurodéputé Raphaël Glucksmann à l’occasion de la sortie de son livre « La grande confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties ». De son côté, Marc Beaugé nous dit s’il est possible d’être de gauche ET d’aimer le luxe, il nous apprend qui sont les deux personnalités françaises les plus riches du monde et nous parle d’un petit luxe accordé au Bleus, mais pas au Bleues à Clairefontaine.